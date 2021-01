Rouverte depuis le 28 décembre, la piscine de Rixensart n’était réservée qu’aux nageurs possédant un abonnement. Vu que c’était l’une des premières piscines du Brabant wallon à rouvrir ses portes, les responsables avaient décidé d’en limiter l’accès pour éviter la cohue.

Mais avec la réouverture des piscines de Nivelles et de Waterloo ce lundi, la restriction a été levée et la piscine de Rixensart est désormais accessible à tout nageur qui le souhaite et qui a réservé sa plage horaire au préalable. Car le système de réservation en ligne est enfin opérationnel (www.rixensart.guichet-citoyen.be).

Les conditions restent les mêmes que lors du déconfinement : les couloirs sont limités à 5 ou 6 nageurs. Chaque utilisateur possède sa cabine individuelle, qu’il occupe tant à l’arrivée qu’à la sortie. Les casiers ne sont toujours pas accessibles, il est donc demandé aux nageurs de laisser leurs affaires sur les banquettes à côté du bassin.

Notons que les espaces ludiques ne sont toujours pas accessibles.