Moyennant le respect de quelques consignes de sécurité, les nageurs seront à nouveau les bienvenus dès ce lundi à Rixensart

Après de longs mois de fermeture suite au covid-19, la piscine de Rixensart va à nouveau pouvoir accueillir des nageurs dès ce lundi. Les résultats d’analyse de l’eau se sont tous montrés concluants et les mesures de sécurité mises en place permettent une réouverture partielle et progressive.

Dans un premier temps, seul le grand bassin sera accessible au public et réservé à de la nage en couloir. Le tout sur réservation au préalable, avec un maximum de 25 personnes présentes par tranche horaire d’ouverture.

Les horaires assignés doivent être scrupuleusement respectés – habillage et déshabillage compris. Pour ce faire, une cabine numérotée sera attribuée à chaque visiteur. Par contre, les casiers individuels resteront fermés. Du coup les affaires personnelles seront à déposer dans un espace dédié, situé le long du bassin. Précisons encore que le matériel (planches, bonnets, etc.) ne sera plus prêté et les sèche-cheveux ne seront plus accessibles.

L’équipe de la piscine de Rixensart précise toutefois que si tout se passe bien, l’horaire pourra être étendu aux week-ends et l’accès élargi au petit bassin, ainsi qu’à une utilisation plus récréative des infrastructures. Dans le cas contraire, une nouvelle fermeture temporaire n’est pas à exclure.