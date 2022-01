Un cas positif a été détecté au sein de l'équipe des maîtres-nageurs et ceux-ci ne peuvent dès lors plus assurer la sécurité des baigneurs.

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui avaient envie de piquer une petite tête à la piscine communale de Waterloo, le Nausicaa. En effet, celle-ci est actuellement fermée et interdite au public. En cause : un cas positif au Covid-19 décelé au sein de l’équipe des maîtres-nageurs.

Ces derniers ont donc dû tous se mettre en quarantaine depuis ce vendredi 7 janvier. "Nous sommes actuellement dans l’incapacité de garantir la surveillance de la piscine sans maîtres-nageurs en nombre suffisant", expliquent les responsables de la piscine sur le site internet de la commune.

En concertation avec les autorités communales, la direction de l’établissement a donc pris la décision de fermer l’accès à la piscine depuis ce vendredi 7 janvier et ce, afin d’assurer la sécurité de tous.

Les responsables mettront tout en œuvre pour que cette fermeture soit la plus courte possible et l’objectif est de déjà rouvrir les bassins au public et aux clubs dès le mardi 11 janvier.

En revanche, les écoles et groupes devront patienter une petite semaine avant de pouvoir plonger à nouveau dans le Nausicaa.

En effet, les écoliers ainsi que les groupes, hors clubs, ne pourront pas être accueillis du lundi 10 janvier au vendredi 14 janvier inclus. Un peu de patience donc, le temps que tout revienne à la normale et que la sécurité de tous puisse à nouveau être assurée.