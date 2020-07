En cause : des recettes insuffisantes et la difficulté d’appliquer les consignes de distanciation.

La déception était grande pour les habitants d’Ottignies-Louvain-la-Neuve lorsqu'ils ont appris que la piscine n’allait pas rouvrir ce mercredi 1er juillet. Pour Marc Jeanmoye, directeur du Centre sportif du Blocry, ce n’était pas possible pour l’instant au niveau budgétaire : "Avec la commune, on a évalué le déficit supplémentaire par rapport au Covid-19 : il faudrait plus de 2000 nageurs et les prévisions vont vers une grosse centaine. Les recettes ne seraient pas suffisantes."

Les consignes de distanciation à respecter seraient également plus difficiles à gérer avec le grand public : « La piscine est une zone dangereuse car elle a une atmosphère d’aérosol : la propagation du virus est donc plus importante », poursuit le directeur. Ce n’est donc pas l’eau qui pose problème, puisque la dilution y est très forte, mais bien tout ce qui est volatile. Les douches, par exemple, sont un espace humide où il y a de la vapeur d’eau, ce qui aide à la propagation du virus.

La piscine a néanmoins rouvert ses portes aux stagiaires et aux sportifs de haut niveau. Le système de bulles permet entre 10 et 14 personnes maximum dans l’eau en même temps. Des conditions réglementaires sont appliquées pour permettre cette réouverture : une douche obligatoire à l’entrée, les discussions au bord de la piscine sont interdites, le matériel individuel ne se prête plus et un maximum de 4 personnes par couloir.

Quant à la date de réouverture pour le grand public, elle n’est pas encore connue : « Comme il faut désinfecter avant et après chaque passage, on est en train de faire des études de faisabilité. Mais on espère pouvoir rouvrir le plus tôt possible. »