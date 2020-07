Dès ce mercredi 8 juin, sous réservation obligatoire, la piscine du Blocry de Louvain-la-Neuve rouvre ses portes au grand public.

Contrairement à d’autres piscines du Brabant wallon, la piscine du Blocry était restée fermée au grand public le 1er juillet, sans communiquer de date de réouverture. La patience des nageurs habitués a payé puisque la piscine va rouvrir ce mercredi 8 juillet, sous certaines conditions.

Si l’on peut se rendre à la piscine du lundi au samedi, les réservations sont désormais obligatoires : une heure par personne avec un maximum de 3 réservations par semaine, selon les disponibilités. La piscine basse sera donc la seule accessible avec un nombre limité à 4 personnes par couloir de nage pour limiter les contacts.

Des règles d’hygiène et de conduite seront également appliquées : une cabine sera attribuée pour chaque nageur et celui-ci devra s’y rendre à l’arrivée et à la sortie du bassin. De plus, les casiers ne sont plus disponibles, il faudra donc se munir d’un sac pour emporter ses affaires près du bassin.

Il sera également interdit d’arriver à l’avance, de papoter au bord de l’eau et de prendre une douche à la sortie du bassin.

Les réservations se feront à partir de ce lundi 6 juillet par téléphone au 0475/74.17.93, du lundi au vendredi de 8h à 18h, maximum 8 jours à l’avance.