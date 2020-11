La piscine de Braine l’Alleud, aussi appelée la piscine du Paradis, avait été inaugurée le 30 septembre dernier. Après trois semaines d’activité, l’heure d’un reconfinement avait sonné et elle avait déjà dû fermer ses portes pour une durée indéterminée. Les vingt premiers jours ont tout de même été bénéfiques au niveau de l’organisation, selon Geoffrey Matagne, échevin des sports et président de la Régie Communale Autonome de Braine l’Alleud.

Voilà à présent plus d’un mois que la piscine n’est plus accessible, mais on ne peut toujours pas parler de réouverture. "On a aucune information pour le moment, on ne sait pas encore quand on pourra la réouvrir. Mais on garde le contact sur les réseaux pour maintenir une communication", explique l’échevin Geoffroy Matagne. Selon lui, les mesures prises par la piscine lors d’une future réouverture ressembleront aux règles qu’il fallait déjà respecter.

Qu’en est-il du personnel et des charges ? L’échevin nous explique que la température de la piscine et de l’extérieur est maintenue à 20 degrés. "Nous avons un contrat de maintenance sur 20 ans avec les partenaires qui ont construits la piscine pour le pompage, la machinerie, …", ajoute-t-il. Le personnel est au chômage économique, excepté deux membres du personnel administratif et le directeur de la piscine, Quentin Deville, qui s’occupe de la gestion, et surtout de l’organisation de la future école de natation. "Je travaille à la préparation de l’école de natation qui était normalement prévue pour janvier, ainsi qu’aux petits travaux de maintenance. Je participe à des réunions par vidéo et je réponds aussi aux questions des clients", dit-il. Il s’occupe aussi du recrutement de maitres-nageurs. Il résume que tout ne s’arrête pas parce que la piscine est fermée. Elle sera en tout cas prête lorsque on l’autorisera à rouvrir ses portes.