Sauf changement de code couleur, l’ouverture de la piscine de Braine-l’Alleud aura lieu dans la soirée du 30 septembre. Le grand public pourra donc la tester dès le lendemain… à condition de s’inscrire préalablement. Puisque comme pour tous les autres bassins en Belgique, le nombre de nageurs est actuellement limité.

La commune avait envisagé d’organiser une journée de visite afin de permettre aux habitants de découvrir les nouvelles installations. Mais les règles sanitaires ne le permettent pas. Il y aura par contre, une semaine avant l’ouverture officielle, un test grandeur nature réalisé en interne, pour s’assurer de l’applicabilité de toutes les mesures.

Pour préparer tout cela, la nouvelle équipe, forte d’une quinzaine de personnes, commencera à travailler dès le 16 octobre dans les lieux. Après le mercredi d’inauguration et les premiers plongeons le lendemain, un match de water-polo, discipline rare en Brabant wallon, sera organisé le vendredi.

Les tarifs et les horaires doivent être validés lundi lors d’un conseil d’administration. On sait en tout cas que la capacité sera limitée à environ 120 personnes fréquentant la piscine en même temps. Des tranches horaires d’une heure et demie - temps dans les cabines compris - pourront être réservées via Internet ou par téléphone. En soirée, les clubs bénéficieront de plages spécifiques, durant lesquelles ils appliqueront eux aussi les recommandations de leur fédération.