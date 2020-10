C’est finalement sans Valérie De Bue ni Mathieu Michel, mais en présence de nombreux officiels la hulpois que la toute nouvelle salle de fitness et la tant attendue piscine ont officiellement été inaugurées ce dimanche au centre sportif Solvay à La Hulpe. L’aboutissement de plus de 2 ans de travaux et la finalisation d’un projet qui remonte aux années 70 ! "La piscine est évoquée depuis les années 70, c’est vrai. Mais finalement, le projet actuel a été assez rapide, vu qu’on l’a lancé au début de la précédente législature, précise Christophe Dister, le bourgmestre de La Hulpe. Ça a sans doute été l'un des projets les plus contestés, même de manière assez violente parfois, mais quand on voit l'accueil des citoyens, ça gomme toutes les critiques. Surtout que beaucoup ont revu leur jugement négatif depuis."



© G.VBG.





Pour s’en convaincre, il suffit déjà de s’attarder aux premiers chiffres d’abonnement. "On est ravi de voir que le public répond présent, se réjouit Olivier Muls, le directeur du centre sportif. Ça avait déjà été le cas lors des journées portes ouvertes et ici, depuis l’ouverture, on a déjà dépassé la barre des 300 abonnements en tout, génial malgré les circonstances sanitaires particulières."

Il faut dire que les nouvelles infrastructures ont de quoi plaire au plus grand nombre. Du côté de la salle de fitness, les machines figurent tout simplement parmi ce qui se fait de mieux au monde. La piscine ultra-moderne, de 16 m sur 6m, a été prévue à taille la hulpoise. "On ne voulait pas d’un outil démesuré, mais bien d’une piscine et d’un centre sportif de qualité, modulable en fonction des besoins et adapté aux La Hulpois. Et on est ravis du résultat", complète Olivier Muls.



© G.VBG.





La profondeur de la piscine est par exemple adaptable en fonction du public et des besoins, avec jusqu’à deux hauteurs différentes de part et d’autre de la barrière centrale. L’idéal pour accueillir au mieux les plus de 1.000 élèves de maternelles et primaires de La Hulpe et des environs !