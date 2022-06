La première édition de La Place Gourmande, durant l’été 2019, avait attiré pas mal de monde les vendredis en soirée dans le centre de Braine-l’Alleud. L’idée de départ était d’inviter une petite dizaine de foodtrucks afin d’apporter davantage de vie dans les rues commerçantes brainoises à la veille des week-ends.

La pandémie est passée, La Place Gourmande fait son retour, du 17 juin au 16 septembre sur la place du Môle, chaque vendredi de 17 h à 23 h. Cinq foodtrucks dédiés à la nourriture et un ou deux pour les boissons s’y installeront. Des animations sont prévues mais plus de bar, afin d’encourager les consommateurs à acheter dans les foodtrucks présents ou dans les établissements alentour. Pour assurer l’animation, on retrouvera des associations locales, un DJ, de la salsa, etc.