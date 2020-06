Après quelques jours de grosse affluence, et malgré les orages annoncés, les baigneurs étaient toujours nombreux ce vendredi à Lasne.

La plage de Renipont, c’est ce petit coin de baignade naturel situé à Lasne qui vous propose un peu de fraîcheur et de quoi vous baigner dans un cadre enchanteur. Idéal au vu des très hautes températures atteintes ces derniers jours. Bilan, Renipont-plage a littéralement été pris d’assaut par des centaines de baigneurs, venus en quête de farniente, de repos mais aussi de découverte.

Et ce vendredi, malgré l’annonce des gros orages, ils étaient encore nombreux à se rassembler sur les plages de sable ou d’herbe.

« On vient de Bruxelles. C’est la première fois et on trouve l’endroit génial, on n’en a pas comme ça près de chez nous, expliquent Laurent, Fabienne, Niki, Lulla et Noah. On fait un peu le tour, à la recherche de bons spots pour les vacances, qui se feront en Belgique. On a déjà testé la descente de la Lesse en kayak ou le lac à Louvain-la-Neuve. Et Renipont nous plaît bien. »

« On vient aussi de Bruxelles et c’est également une première, ajoutent Notte, Dominika et Tahia. On trouve l’endroit cozy et pas trop bondé. Au départ, on voulait même réserver une place, pour ne pas prendre trop de risques même si la crise semble passer petit à petit. Donc finalement, qu’il y ait un peu moins de monde aujourd’hui, c’est tant mieux. Vu les circonstances, on se sentirait moins à l’aise si on se marchait dessus. Là, c’est vraiment l’idéal pour se reposer et passer du bon temps entre amies. »

Charmé par le côté très nature de l’endroit, de nombreux visiteurs ont d’ores et déjà prévu de profiter de la nouvelle balade proposée, qui permet de faire le tour du grand étang. « C’est la grande nouveauté cette année, précise Patrick Van den Bogaerde, le co-gérant de la plage. C’était demandé par pas mal de monde, on l’a fait dans l’esprit qui nous habite depuis qu’on a repris le lieu avec John Beernaerts. Avec le respect de la beauté naturelle de l’endroit. Les promeneurs pourront même observer les triathlètes et nageurs s’entrainer dans le grand étang ».

Précisons que Renipont-plage est la seule piscine naturelle à ciel ouvert du Brabant wallon. En Wallonie, on n’en recense qu’une vingtaine en tout.

Tarifs : 8€ pour les adultes, 6€ pour les moins de 6 ans et 4€ après 17h.