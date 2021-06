Un service de sécurité sera posté à l’entrée de la plage pour parer aux débordements.

Il n’y aura finalement pas de restriction d’accès pour les seuls Lasnois, ni pour les seuls habitants de la Mazerine, ni de carte de fidélité ou d’une quelconque limitation de type géographique. Après avoir envisagé de nombreuses nouvelles organisations, la plage de Renipont restera bien accessible à tous. Mais pour éviter les débordements de l’année passée, un système de réservation est désormais mis en place, couplé à un nombre maximum de baigneurs.

" Les réservations nous éviteront de revivre les épisodes malheureux de la saison passée. On encourage donc tout un chacun à téléphoner pour réserver sa place et/ou checker notre page Facebook avant de se rendre sur le site. On indiquera en temps réel si l’on est complet, en passe de l’être ou non ", indique Patrick Van den Bogaerde, l’un des cogérants du site.