Les petits Jodoignois vont bientôt pouvoir faire un bond dans le temps. Comment ? Grâce à la nouvelle plaine de jeux qui est en construction dans le parc communal et qui a pour thème le "médiéval". Une nouvelle aire qui comportera deux espaces : un premier pour les enfants de 1 à 6 ans composé notamment de plusieurs jeux à ressorts, d’un module de jeux avec toboggan, d’un mur d’escalade… Dans le second espace, pour les enfants de 3 à 12 ans, on y retrouvera une pyramide, une balançoire, un module de jeux avec tyrolienne…

Le site sera sécurisé par une barrière sans oublier que des caméras de surveillance ont été récemment installées dans le parc ainsi qu’au parking du Pré Pastur. Mais il faudra encore un peu patienter avant d’y voir les enfants passer du bon temps. En effet, les anciens jeux ont été enlevés par la Ville début février. Les travaux, quant à eux, ont débuté il y a deux semaines et si tout se déroule comme prévu, la plaine sera accessible au public pour les vacances de printemps en fonction des mesures de lutte contre la pandémie. À noter que cette partie du parc n’est plus accessible au public jusqu’au 2 avril. Par ailleurs, la Ville a prévu un budget pour rénover le terrain de basket à côté de la future aire de jeux.