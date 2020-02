Le projet retenu au projet participatif "noyé dans un projet de plus grande envergure", estime l'opposition.

"Le dossier n’a pas été un long fleuve tranquille ", a résumé la bourgmestre de Wavre lors du dernier conseil communal, interrogée sur l’évolution du projet de plaine de jeux inclusive, inscrit au budget participatif de 2018. Après de nombreux débats sur le caractère participatif ou non de ce projet et des relations tendues entre la Ville et la porteuse de projet, le collège communal a annoncé que celui-ci était enfin sur le point de se concrétiser.

Envisagée dans le bois de Beumont puis au complexe Jules Colette, la plaine de jeux accessible aux jeunes porteurs d’un handicap sera finalement intégrée au projet de plaine de jeux prévu à côté du stade Justin Peeters. " La plaine s’intègre dans un projet qui est subsidié par Infrasports, a expliqué Françoise Pigeolet (MR). Les accès PMR sont déjà prévus et il n’y a pas besoin d’élargir les trottoirs. Le volet intergénérationnel est assuré et le contrôle social, optimal. Le montant initial prévu était de 50 000 euros mais c’était totalement insuffisant pour la création d’une plaine de jeux inclusive digne de ce nom. La synergie entre les deux projets permet un financement d’un million d’euros. Cette démarche citoyenne sera confiée à Fluicity. "

Un revirement de situation qui n’a pas plu au conseiller de l’opposition Christophe Lejeune (Ecolo). " Je suis un peu surpris car ce projet de plaine de jeux de Justin Peeters était déjà prévu de longue date. On trouve un projet noyé dans un autre projet de plus grande envergure ."