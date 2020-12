La police de la zone Ouest Brabant wallon est actuellement en train de faire le buzz avec une publication partagée sur son compte Facebook:

"Tu es célibataire et tu rêves de rencontrer des hommes et femmes en uniforme ? Rien de plus facile... Il te suffit de sortir entre 22h et 6h !", peut-on ainsi lire sur la photo publiée.

L'image est également accompagnée du message suivant: "Ce n’est pas qu’on ne vous aime pas... Mais le soir, restez chez vous, pour le bien de tous..."

Pour rappel, un couvre-feu est actuellement en vigueur en Wallonie de 22h à 6h.