Les policiers de la police de la zone Ouest Brabant wallon sensibilisent la population en reprenant une chanson des Enfoirés (+VIDEO) Brabant wallonVidéo J.Br.

Un clip de sensibilisation pour rappeler à la population de respecter les consignes et de rester chez eux.

Si l'on pense souvent aux infirmiers et au corps médical qui sont en première ligne pour lutter contre le Coronavirus, les forces de police, elles, doivent malheureusement trop souvent faire face à l'incivisme de la population qui se regroupe et qui ne respecte pas les règles imposées par le Gouvernement.



Actifs sur le terrain, les policiers de la zone de police Ouest Brabant wallon tentent de faire passer le message "restez chez vous" du mieux possible et si certains ne le comprennent pas, ils ont fait preuve d'imagination. Tout le monde connaît cette chanson des Enfoirés qui dit "aujourd'hui, on n'a plus le droit, ni d'avoir faim ni d'avoir froid." Et bien dans un clip réunissant de nombreux policiers actifs au quotidien, la zone de police Ouest Brabant wallon l'a adapté pour tenter de faire passer ce message si important pour rapidement mettre un terme à cette épidémie.



On vous laisse le découvrir en vidéo...