Le week-end passé, une fête nocturne battait son plein à Louvain-la-Neuve, ce qui avait conduit la police à intervenir. Des étudiants (12 au moins) était rassemblés dans un kot et avaient été verbalisés pour non-respect des règles anti-coronavirus. Et rebelotte dans la nuit de mardi à mercredi. Des étudiants ont à nouveau bravé l'interdit de rassemblement (imposé par le couvre-feu notamment), a fait savoir la police de la zone. "Neuf PV ont été dressés dans un kot de la Voie du Roman Pays et 18 dans un autre de la rue du Baty. En outre, trois mineurs ont été interceptés dans la rue de la Marjolaine, ont communiqué les agents.

Mardi, le procureur du roi du Brabant wallon, Marc Rézette, avait lancé un avertissement aux jeunes du site universitaire. Il a fait savoir qu'en cas de récidive, la personne concernée s’expose à une citation directe devant le tribunal de police.