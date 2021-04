La police fédérale de la route (WPR) a découvert 17 clandestins vietnamiens cachés dans un camion qui circulait, à la veille du week-end pascal, sur l'autoroute E 19 à hauteur de Wauthier-Braine, dans l'entité de Braine-le-Château. Le poids lourd a été intercepté vendredi soir vers 22h45, sur l'E19 en direction de Bruxelles. Les policiers y ont trouvé une cache dans laquelle étaient dissimulés les passagers.

Ceux-ci ont été pris en charge par les services de police et les agents de l'Office des étrangers. Le chauffeur routier, un ressortissant français né en 1973, et son accompagnateur, un Albanais né en 1990, ont été privés de liberté. Après avoir été auditionnés et présentés à un juge d'instruction brabançon, ils ont toutefois été libérés. Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion devait se rendre en Grande-Bretagne. Le véhicule a fait l'objet d'une saisie judiciaire, précise la porte-parole du parquet du Brabant wallon.