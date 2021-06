Le chef de corps de la zone de police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Maurice Levêque, est revenu ce mardi soir, au conseil communal, sur le bilan de l’année 2020. L’occasion pour lui de rappeler les différentes missions et leur évolution au fil des années. L’une d’entre elles a particulièrement été abordée : les tapages nocturnes. “On n’arrive pas à les endiguer. On observe un pic entre 23 h et 1 h du matin tous les jours sur le site de Louvain-la-Neuve par rapport à Ottignies, ce qui fait que l’on a besoin en permanence d’équipes la nuit”, explique Maurice Levêque. Les policiers ont même baptisé ce créneau d’intervention “Louvain-la-nuit”.

