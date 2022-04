Jean-Michel Folon (1934-2005) a énormément exposé en Italie, de son vivant ou après sa mort. Mais c’est la toute première fois que des œuvres de l’artiste belge aux multiples talents vont être exposées au Vatican.

Du 6 mai au 27 août 2022, la Fondation Folon explique qu’une "sélection de 80 dessins et aquarelles depuis les œuvres militantes de la jeunesse de l’artiste jusqu’aux grandes aquarelles des années 1980 et deux sculptures énigmatiques de sa dernière période" vont être exposés aux musées du Vatican et plus précisément dans les petites salles de l’appartement Borgia, entre les chambres de Raphaël et la Chapelle Sixtine.