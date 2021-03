En une petite semaine, le Perwex s’est transformé en centre de vaccination. Une prouesse qui ravit le bourgmestre, Jordan Godfriaux. “Au départ, on s’était fixé un timing plus raisonnable en visant une ouverture le 22 mars mais on a fait beaucoup mieux que ça puisqu’on est prêt pour ce lundi”, se réjouit Jordan Godfriaux, le bourgmestre perwézien.

Les derniers détails ont été peaufinés ce dimanche et les vaccins sont arrivés en fin de journée. “Lundi matin, l’équipe médicale se réunit pour un dernier briefing et ensuite, on débutera la vaccination dans l’après-midi.” Deux lignes de vaccination seront disponibles et ouvertes 6j/7 de 8h à 20h. À terme, ce ne sont pas moins de 480 personnes qui pourront être vaccinées quotidiennement. “Ce lundi, on va tourner à 20 % de la capacité pour arriver à 100 % en fin de semaine.”

Pour se faire vacciner, les citoyens doivent bien évidemment réserver leur place après avoir reçu leur convocation mais la semaine prochaine est déjà complète. “Cinq médecins de Perwez se relayeront au Perwex pour s’assurer que tout se déroule parfaitement, continue Jordan Godfriaux. C’est un gros travail d’équipe qui a permis de tout mettre en place pour ce lundi”, conclut le maïeur perwézien.