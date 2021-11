Il y a des échanges réguliers entre les autorités communales et la direction de la prison de Nivelles, établissement situé en pleine ville, dans le quartier de la gare. Jeudi, l’attention du bourgmestre a été attirée par la situation sur place : alors qu’il y avait déjà beaucoup de détenus dans les cellules, dix personnes supplémentaires sont arrivées en une journée, le 24 novembre. C’est que la population carcérale à Saint-Gilles a été limitée, et qu’il y a eu ces derniers jours une vague de perquisitions et d’arrestations à Bruxelles…

La prison de Nivelles est aussi une maison de peine, où des personnes sont placées en détention préventive en attendant un procès ou des interrogatoires. La capacité réelle de l’établissement est de 192 places et un plafond a été fixé à 248. Mais jeudi, il y avait 254 détenus dans l’établissement. Des cellules de 11 mètres carrés sont occupées par trois détenus, dont l’un doit dormir sur un matelas posé par terre. Un matelas qu’il faut relever si les compagnons d’infortune de l’occupant veulent aller jusqu’à la porte ou simplement accéder aux toilettes…

(...)