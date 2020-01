La société est parvenue à trouver des sites de stockage et de production.

Les équipes de Realco n’ont pas chômé ! Seulement deux petites semaines après l’incendie qui a ravagé l’unité de production et de stockage, la société néo-louvaniste est parvenue à trouver tout ce qu'il lui fallait pour pouvoir relancer la production.

L’entreprise spécialisée en biotechnologies, leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation de solutions et de procédés d’hygiène à base d’enzymes, s’est trouvé un espace de stockage dans le parc Fleming pour pouvoir y entreposer ses matières premières, emballages et produits finis. "C’était la priorité numéro un car on ne savait pas avancer sans ça ", précise Valentine Neirynck, porte-parole de Realco.

Pour ce qui est de la production, la société peut compter sur trois entreprises concurrentes qui ont gentiment proposé de leur venir en aide. Les ouvriers pourront utiliser leurs lignes de production. Un sous-traitant a été trouvé pour produire ce dont Realco a besoin pour honorer ses commandes. Les tests réalisés cette semaine se sont avérés concluants et la société pourra officiellement relancer la production dès la semaine prochaine.

"On va élaborer un planning des priorités dans les commandes. On aura des retards de livraison mais les clients sont super compréhensifs. La solution a été rapidement trouvée donc la coupure dans les livraisons est assez limitée et les délais restent raisonnables", poursuit la porte-parole.

Quant au bâtiment calciné, il sera complètement rasé, une fois que les experts auront donné leur feu vert. La partie administrative, totalement épargnée, est quant à elle conservée. La société a l’intention de profiter de cette démolition pour reconstruire une unité de production moderne et adaptée à ses besoins. "Les équipes peuvent rêver grand et fort. C’est finalement un mal pour un bien car les équipes peuvent concevoir les outils qui correspondent le mieux à leur besoin. "

Il n’y aura finalement pas eu un seul jour de chômage technique pour les quelque 52 employés. Et le titre en bourse n’aura perdu que 8 %.