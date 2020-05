Douze communes ont profité des conditions d’un vaste marché passé à l’échelon provincial.

Lors du premier conseil provincial "post-confinement" organisé jeudi soir à Wavre, la conseillère Ecolo Hélène Morciaux a interrogé la majorité MR-PS sur les commandes et la distribution de masques durant la crise sanitaire. Certaines communes ont en effet pu bénéficier d’un marché public provincial pour acquérir ces protections en pénurie.

Dans sa réponse, le député provincial Tanguy Stuckens a précisé que dans un premier temps, le Brabant wallon avait passé un marché public en urgence pour équiper les agents provinciaux en contact avec le public et ceux qui devaient travailler dans les locaux. Ce sont 2 000 masques qui ont été acquis dans ce cadre auprès de la société Opérandi, pour un montant de 18 150 euros.

Dans la foulée, la Province a également commandé 20 000 masques réutilisables aux firmes YTS (Nivelles) et Nordfilm. Ces deux sociétés ont pu livrer chacune 10 000 masques dans les temps, le 3 et le 8 mai, pour un prix de 74 233 euros. Et pour anticiper la pénurie, la Province a passé un marché supplémentaire le 12 mai, pour 40 000 masques adultes et 10 000 pour enfants. Le marché, passé pour 79 468 euros, était comme le précédent ouvert aux communes du Brabant wallon.

Finalement, douze d’entre elles (Chastre, Chaumont-Gistoux, La Hulpe, Rixensart, Walhain…) se sont inscrites dans la démarche et ont réceptionné ces masques (34 500 au total) qu’elles ont commandés sur leurs propres crédits budgétaires.