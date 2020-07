Avec la crise sanitaire, certains élèves ont passé près de 6 mois sans école. La rentrée est donc à préparer. La Province a voulu donner un coup de pouce à l’enseignement en soutenant deux projets dans le but de limiter l’impact de la crise sur l’apprentissage des jeunes. "On a voulu faire d’une pierre deux coups : proposer un job pour les étudiants du supérieur et offrir des cours de remédiation aux jeunes souffrant de lacunes scolaires", explique Mathieu Michel, député en charge de la Jeunesse.

Le projet CQFD porté par La Chaloupe et soutenu par l’UCLouvain et les hautes écoles du Brabant wallon, propose de connecter des étudiants du supérieur avec des élèves du secondaire pour des cours particuliers : "Même si je n’aime pas la comparaison, c’est un peu comme un site de rencontre, observe Luc Descamps, directeur de La Chaloupe. Tu mets en quelle année tu es, pour quelle matière tu galères et où tu habites, et le site matche ta demande avec un tuteur qui correspond à tes besoins." Ces cours, habituellement donnés pour 10 euros/heure, sont proposés gratuitement jusqu’à fin décembre, et c’est la Province qui rémunérera les tuteurs.

Reconnexion, le deuxième projet soutenu par la Province, propose quatre jours destinés à (re)mettre gratuitement à niveau les élèves de 6e primaire et de tous les niveaux du secondaire. Du 24 au 28 août (sauf le mercredi), les jeunes assisteront à 3 heures de cours le matin et à des activités ludiques l’après-midi. "La combinaison des deux est importante : ils vont pouvoir développer des compétences utiles à leur scolarité et à la vie de tous les jours, mais également donner aux jeunes l’envie de se projeter dans l’avenir", précise Isabelle Kibassa-Maliba, députée provinciale en charge de l’enseignement.

