Il n’est pour l’instant plus possible de prendre un petit verre après avoir fait des longueurs dans la piscine du Paradis : ceux qui en auraient l’envie se retrouvent devant une porte close, où est affichée une note signée par l’échevin des Sports et président de la Régie communale autonome (RCA), Geoffroy Matagne. On y précise que la cafétéria Le Fair Play était gérée par un indépendant, et que la convention qui le liait à la Régie, propriétaire des lieux, a pris fin le 31 mars.