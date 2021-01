La saga du permis demandé par le promoteur éolien WindVision connaît un nouveau rebondissement : un permis vient d’être octroyé par le gouvernement wallon pour faire sortir de terre six éoliennes à cheval sur les territoires de Genappe et de Nivelles. On se souviendra qu’au départ, les deux communes avaient marqué leur opposition, qu’un premier permis avait été octroyé par la Région et que le Conseil d’État l’avait suspendu.

Le promoteur a alors tenu compte des remarques de la plus haute juridiction administrative pour relancer la procédure et il vient d’obtenir le feu vert des ministres Borsus (MR) et Tellier (Ecolo). Ce qui réjouit Ecolo Genappe, qui annonce dans un communiqué l’arrivée des premières éoliennes au Lothier, en estimant avoir été entendu au niveau régional. "Vient un temps où l’évidence s’impose. Ce temps est arrivé, écrivent les Verts. Nous ne cachons pas notre satisfaction dans l’octroi à Wind Vision d’un permis pour l’installation de trois éoliennes à Genappe (et trois sur Nivelles). Le ‘non’ systématique du collège de notre commune n’est plus une option."

Le bourgmestre Gérard Couronné confirme avoir été informé de l’octroi du permis par la Région, alors qu’une étude sur le potentiel éolien de Genappe sera présentée au conseil communal de la semaine prochaine. "Nous prenons acte, indique-t-il. On prévoyait six ou sept éoliennes à terme, cela en ferait déjà trois…"