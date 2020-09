Ce mardi matin, les 223 élèves de l’école communale de Maransart reprenaient le chemin de l’école. Pour une rentrée aussi normale que possible finalement mais aussi et surtout non-masquée pour ces élèves de l’enseignement primaire et maternel. "On est content qu’ils puissent enfin rentrer. Mais surtout soulagés de savoir qu’ils n’ont pas à porter le masque. Car on est très serein par rapport à l’organisation mise en place par l’école et puis ça aurait été très perturbant en classe ", expliquent Stéphanie et Didier Dewilde, venus déposer leurs enfants.

À l’entrée, la directrice reprenait son poste habituel, devant la grille, pour accueillir les parents, saluer les élèves connus et mettre les nouveaux à l’aise. Le tout, en répondant à quelques questions récurrentes des parents, dont une traditionnelle : "jusqu’où on peut se rendre pour déposer les enfants? ». « Exceptionnellement, vous pouvez rentrer jusqu’aux portes en bois de la cour extérieure", leur répondait Marie Schokaert. "On l’autorise juste pour le premier jour de la rentrée, ensuite, les adieux se feront devant la grille", continue la directrice.

© G.VBG



Une permission spéciale qui a fait plaisir à énormément de parents, tous masqués évidemment, et qui contribuait à l’état d’esprit général. "On est content qu’ils retrouvent le rythme scolaire, des horaires, qu’ils se socialisent davantage aussi, explique Sandy, une parent d’élève. Parce que la famille c’est bien, mais ils ont également besoin de revoir les copains et leurs profs. On n’est pas craintif par rapport à la situation, on espère seulement que ça reprendre la plus normalement possible ".

"Je suis ravi aussi que ma fille qui rentre en 6e n’aie pas à porter de masque, comme c’était le cas pour les 6e primaire en juin dernier, ajoute Joao, parent d'élève également. C’est déjà assez compliqué comme ça avec la distanciation et les autres mesures. Par contre, bonne chance aux professeurs qui devront se faire comprendre, ce ne sera pas évident pour eux. "

"Ça va aller, on le sait, répliquait une institutrice. Tout le monde est dans un état d’esprit positif, il n’y a pas de raison que ça se passe autrement ".

"On reste serein par rapport au port du masque pour nos enseignantes (du primaire seulement, NDLR). La rentrée du mois de juin nous a servis de répétition générale et tout s’était très bien passé. On avait même organisé une petite fête pour ceux qui obtenaient leur CEB, car c’était important, poursuit Marie Schokaert, la directrice. Mais de manière générale, on est confiant pour la suite, je pense que les gens comprennent qu’il faudra vivre avec ce virus. "

"On en a marre du Covid, rigolaient d’ailleurs Victor et Louis, des élèves. On est super content de revoir les copains, les devoirs et les profs. C’est madame Aline qui sera mon institutrice, continuait le plus jeune avant de rentrer en classe. Je l’ai déjà vue avec ou sans masque" (avant le confinement, pour la précision, NDLR).