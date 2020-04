Le système de prise de rendez-vous en ligne n'est pas encore opérationnel sur le site de l'in BW.

Vous l'avez peut-être remarqué en surfant sur le site de l'intercommunale in BW ces dernières heures, la prise de rendez-vous pour se rendre au recyparc de son choix n'est toujours pas accessible. Les informaticiens planchent sur cette fonctionnalité depuis vendredi mais rencontrent des difficultés à mettre au point un système où il ne serait pas possible pour les usagers de prendre plusieurs rendez-vous simultanément.

Résultat, la réouverture de tous les recyparcs du Brabant wallon, à l'exception de celui d'Ittre qui est en travaux, se fera sans rendez-vous ce mercredi. Les conditions émises par l'in BW restent d'actualité : les recyparcs ouvriront aux horaires habituels, uniquement en semaine, pour les papiers-cartons et les déchets verts uniquement. Une seule matière pourra être déposée par passage (donc soit des papiers-cartons soit des déchets verts) pour réduire le temps de passage. Le volume maximum par dépôt est de 2m³. Cinq conteneurs seront accessibles simultanément (deux pour les papiers/cartons et trois pour les déchets verts) et chacun d'eux sera accessible à un seul véhicule à la fois. Une seule personne sera autorisée par véhicule et le port du masque sera obligatoire tant pour les clients que pour le personnel. Le port de gants est recommandé.

L'in BW espère voir le système de prise de rendez-vous opérationnel sur le site ce mercredi pour des réservations dès ce jeudi.