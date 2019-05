"La rue du Cerisier n'est pas une autoroute !"





Dimanche, jour d’élections, Patrick Leclercq a décidé d’en profiter pour attirer l’attention des riverains, des automobilistes et surtout des autorités communales sur les excès de vitesse dans sa rue, la rue du Cerisier à Tangissart, dans l’entité de Court-Saint-Étienne.

Il a trouvé un moyen plutôt original : il a accroché un large calicot orange depuis sa fenêtre jusqu’au poteau électrique avec un message on ne peut plus clair : " La rue du Cerisier n’est pas une autoroute ! " Une démarche qui lui a valu les félicitations de ses voisins.

La petite rue du village serait empruntée par des automobilistes ayant le pied un peu trop lourd. Il faut dire que la rue est en pente depuis Baisy-Thy vers Faux et la N25. " Le haut de la rue a été aménagé avec des chicanes mais pas le bas de la rue , déplore Patrick. On se trouve donc dans une ligne droite. Les gens sont excédés d’avoir été freinés à Baisy-Thy et foncent après avoir passé les chicanes. "

Ce qui est problématique, selon le Stéphanois, c’est que la rue est empruntée par des écoliers et leurs professeurs plusieurs fois par semaine entre les écoles maternelle et primaire de Tangissart, situées de part et d’autre du village. " Le trottoir est très étroit et ils sont frôlés par les voitures ", poursuit-il.

Patrick espère qu’avec ce calicot les autorités communales entreprendront des aménagements routiers visant à réduire la vitesse des automobilistes. " Le message ne s’adresse pas vraiment aux utilisateurs de la voirie mais au gestionnaire de la voirie qui est la commune. Si elle ne fait aucun effort de sécurisation, les conducteurs ne modifieront pas leur comportement de conduite. "