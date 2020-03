Une plaque pour rendre hommage à Olivier Richelot, décédé il y a cinq ans.

Avant les mesures de confinement interdisant les rassemblements, les autorités locales ont organisé une petite cérémonie à l’entrée de la salle de sport, à l’école communale André Hecq de Baulers. Il s’agissait de dévoiler une plaque qui officialise le nom de cette salle, désormais dédiée à Olivier Richelot.

Joueur de hockey au sein du club des Pingouins, créateur de l’ASBL Tipi dans les étoiles après qu’il a eu le malheur de perdre un fils, Olivier Richelot est décédé il y a cinq ans. Après des études en éducation physique à Nivelles où il avait obtenu un baccalauréat, il a rejoint l’école André Hecq.

D’un naturel enjoué voire franchement farceur, il n’hésitait guère à révéler, à ceux qui lui demandaient quel était son métier, qu’il était PDG. L’acronyme parfait pour… prof de gym ! On lui doit bien d’autres blagues qui circulent encore dans l’école, comme ce cours de pêche organisé au beau milieu de la cour. C’était un 1er avril…

"Olivier était un rêveur mais il avait aussi cette faculté de rassembler et de transmettre cette énergie positive, s’est souvenu sur place l’échevin des Sports, Hubert Bertrand. Ses amis disaient de lui que c’était un bon gars, avec qui il était difficile de se dispute r. "

Le projet de construction d’une salle de sport à Baulers lui tenait très à cœur.

" Quand nous nous sommes fiancés en 1985, on parlait déjà de ce dossier. Lucien Glibert était bourgmestre à l’époque, a raconté son épouse avant de dévoiler la plaque. Il me disait qu’il serait pensionné avant que cette salle arrive, mais il a finalement pu y enseigner durant un an. "