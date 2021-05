Les élèves de la section secondaire de l’institut de la Providence de Wavre sont priés de rester chez eux ces lundi et mardi, en raison de nombreux cas de coronavirus détectés chez des élèves ces derniers jours. La mesure a été prise par la médecine scolaire (PSE) ce dimanche après-midi et pourrait être prolongée en fonction des résultats des tests. Mille élèves sont concernés, tandis que ceux du fondamental ont bien cours en présentiel.

"Les cas s’enchaînaient, on a recensé une cinquantaine de cas depuis la semaine dernière, dont une dizaine rien qu’aujourd’hui, explique Luc Vanvilthoven, directeur adjoint de la section secondaire. On a dû fermer trois classes la semaine dernière, puis deux classes ce week-end. Face à la recrudescence de cas, le PSE a décidé de fermer l’école pour étudier la cause."

La médecine scolaire décidera ce mardi la réouverture ou non de la section secondaire, sur base des résultats des premiers tests. Seuls les élèves issus des classes fermées ont l’obligation de se faire tester, ce qui représente environ 200 élèves. Du côté des enseignants, on déplore moins de cinq cas positifs.

La direction salue en tout cas la décision du PSE d’avoir décidé la fermeture pure et simple des secondaires. "Quand on voit la façon dont le nombre de cas a augmenté, c’est une décision raisonnable, estime le directeur adjoint. C’est sage d’avoir fermé afin de pouvoir gérer les choses sereinement, en l’absence des élèves. Car jusqu’à présent, on courait derrière quelque chose qui nous dépassait."