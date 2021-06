Si à l’image des réactions de la fédération Horeca Wallonie, les gérants des établissements hôteliers du Brabant wallon se montraient satisfaits des nouvelles mesures qui entreront en vigueur le 9 juin prochain, pour beaucoup, les réjouissances devront encore attendre.

“Comme beaucoup d’hôtels en Brabant wallon, on n’a pas encore rouvert nos portes, explique Marco Mazzi, gérant du 1815, un hôtel situé quasiment au pied du Mémorial de la Bataille de Waterloo. La situation reste pour nous très compliquée. Notre clientèle habituelle, en grande partie, ce sont des touristes et des clients business qui viennent pour travailler. Mais la très large majorité de ces gens-là ne savent tout simplement pas encore venir chez nous. Et je pense que c’est encore le cas pour beaucoup d’hôtels dans la zone de Waterloo. Du coup, on ouvrira certainement fin juin-début juillet. La situation, si elle s’améliore, reste très compliquée pour le secteur touristique.”

Un secteur qui compte plus sur l’été, voire l’automne, pour s’en sortir, à condition que différents facteurs se mettent en place. “Beaucoup de Britanniques réservent traditionnellement chez nous, poursuit le gérant. On espère les revoir cet été, même si de notre côté, les mois de juin et juillet ne sont pas les meilleurs. C’est en août, septembre et octobre qu’on enregistre le plus de réservations. Il n’y a plus qu’à espérer que d’ici là tout soit en place et que le certificat “Covid” européen (qui entre en vigueur le 1er juillet, NDLR) permette réellement aux touristes de circuler plus librement.”

En attendant, si le “1815” pouvait compter sur sa partie restaurant pour continuer à tourner, là aussi, la situation n’était pas idéale.

“Honnêtement, au niveau restaurant, on tourne à environ 10 % de ce qu’on fait habituellement. Ça reste très très peu. Pour le moment, tout le monde mange dehors sous une tente, ce n’est pas l’idéal. Autoriser les clients à manger à l’intérieur dès le 9 juin ça va donc dans le bon sens et on espère que la sauce reprenne. Mais dans l’absolu, se projeter dans l’avenir reste pour le moment très difficile pour nous.”