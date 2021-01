La Ville de Wavre a proposé au gouverneur du Brabant wallon de mettre à disposition La Sucrerie pour la vaccination de la population.

La vaccination du grand public, ce n’est pas pour tout de suite mais ça se prépare déjà. On le sait, la vaccination du personnel soignant commencera dès lundi prochain dans les 22 hôpitaux “hub”, dont l’hôpital de Nivelles et la clinique d’Ottignies et la semaine d’après pour les autres hôpitaux. La vaccination des personnes à risque démarrera quant à elle dans le courant du mois de mars, tandis que celle du grand public est prévue à partir du mois de mai. Pour ce faire, 54 centres de vaccination seront mis en place. Leur emplacement précis devrait être connu dans une dizaine de jours.

Reste maintenant à définir les localisations exactes de ces neuf centres majeurs et 24 centres de proximité, un des critères étant que chaque Wallon puisse s’y rendre en 15-20 minutes en voiture ou en transport en commun. Des contacts seront vraisemblablement établis avec les acteurs de terrain, à savoir les gouverneurs et les bourgmestres, pour le choix de ces localisations et l’organisation logistique de chaque centre.