La nouvelle taxe sera évolutive.

Les immeubles bâtis inoccupés ou abandonnés constituent un véritable casse-tête pour les communes. Il faut d’abord les repérer et ensuite il faut encore pouvoir prouver que le bâtiment est véritablement inoccupé. Ce qui est loin d’être une mince affaire. Du coup, les communes passent à côté de quelques rentrées financières tout en perdant de potentielles places d’accueil pour de nouveaux habitants. "Les propriétaires trouvent toujours de bonnes excuses pour justifier l’inoccupation du bâtiment, précise Laurence Rotthier, la bourgmestre. Et du côté de l’administration, les démarches sont souvent très longues et pénibles."

Pour essayer de faire bouger les choses et réagir les propriétaires, la commune de Lasne a décidé de changer de système de taxation. "Pour le moment, la taxe était fixe : 75 euros par mètre courant de la façade (c’est-à-dire la longueur de la façade où se situe la porte d’entrée principale). Désormais, le montant sera évolutif d’année en année."

Avec une procédure bien définie. "Un premier constat d’abandon des lieux sera effectué. En cas de non-réponse (sous 60 jours), un deuxième constat suivra (environ six mois plus tard) et ensuite la taxation sera mise en application."

En voici les nouveaux tarifs : 20 € à payer par mètre courant pour la première année d’inoccupation, 40 € (par mètre courant) pour la seconde et 180 € (par mètre courant) pour la troisième année. Tout en sachant que c’est la date du tout premier constat d’inoccupation qui fera office de date de départ pour le calcul des années.