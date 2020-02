La toute première projection a eu lieu lundi soir dans les deux salles rénovées du Ciné4.

C’est parti pour le Ciné4 ! Après l’après-midi de découverte organisée dimanche après-midi et au cours de laquelle les fans de cinéma avaient pu découvrir les bandes-annonces des films qui seront projetés dans les premières semaines dans le nouveau cinéma (lire ci-contre), la toute première projection a eu lieu lundi soir.

Avec déjà des très belles scènes… sur le trottoir. Alors que l’ancien Athena est fermé depuis 2003, la rue de Soignies a renoué hier soir avec les files qui s’allongent à l’extérieur du bâtiment. Voilà qui a dû rappeler de bons souvenirs aux anciens Nivellois !

L’affluence était telle qu’alors que seule la salle principale (152 places) était prévue pour cette toute première séance, les deux salles ont finalement été ouvertes… et elles étaient complètes hier soir.

“La dernière fois que je suis venu ici, je devais avoir douze ans !”, souriait un homme en entrant dans la salle du rez-de-chaussée.

Inévitable ou presque, le Ciné4 a également fait ses premiers mécontents, qui déploraient de se retrouver au premier rang alors qu’ils avaient réservé leur place. “Les places ne sont pas numérotées et les portes étaient ouvertes à partir de 18h30, glissait un responsable. Les sièges sont disponibles mais on ne peut pas mettre tout le monde au milieu de la salle !”

Dans le couloir juste devant le guichet, un couple se réjouissait en revanche de participer à cette première séance du retour d’un cinéma à Nivelles. “Nous sommes déjà venus dimanche après-midi, indiquait la dame. On a vu cette belle salle, qui est très confortable, et nous nous sommes dit que ce serait intéressant de venir voir ce premier film, d’une réalisatrice nivelloise.”

© Fifi



Effectivement, c’est la réalisatrice Sarah Hirtt qui est venue présenter lundi soir son premier long-métrage, Escapada. Et partager ses souvenirs de l’ancien Athena avec un humour certain.

“Je suis venue voir X-Files et le 5e élément de Luc Besson ici, a-t-elle expliqué. Vous verrez, cela n’a pas du tout influencé mon cinéma. En tout cas, c’est un très beau cadeau que vous me faites de m’inviter ce soir pour la première séance. Et c’est super : c’est la première fois qu’on refuse du monde pour mon film !”