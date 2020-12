Ceux qui ne sont plus entrés dans le quartier Sainte-Barbe depuis quelques années seront sans doute surpris par le changement: les "tours" de logements pas vraiment riantes ont pris un sacré coup de neuf et l’esthétique du quartier a complètement changé. Mais pour les occupants, le changement n’est pas que de façade: les travaux visaient également à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Des billes de polystirène ont été injectées dans le vide entre les murs porteurs et les briques de parement, et un isolant d’une épaisseur de 12 centimètres a également été ajouté. D’après les calculs, la combinaison de ces deux méthodes rend les murs dix fois plus résistants au niveau thermique. Par ailleurs, les balcons des appartements ont également été modifiés pour réduire la surface de contact avec l’air extérieur.

L’étanchéité a été améliorée, et les ponts thermiques ont été supprimés. Les travaux ont couté au total 2,6 millions d’euros hors TVA et la réception provisoire est prévue la semaine prochaine.

Ce chantier de grande ampleur est en réalité la première phase du dossier « Quartier en transition » financé à hauteur de 5 millions d’euros en 2014 par la Région wallonne. Les Habitations sociales du Roman Païs (HSRP) avaient répondu à un appel à projets lancé à propos de la requalification des quartiers de logements sociaux, et le dossier avait été retenu à condition que la société ajoute 1,5 million d’euros de son côté. Ce qu’elle a fait.

En route à présent vers la deuxième phase : il s’agit d’ajouter 26 logements supplémentaires (dont quatre acquisitifs) dans le quartier, en construisant un immeuble plus bas, qui fera la transition entre les tours d’appartements et les maisons situées le long de la rue. Présentés à la Commission consultative de l’aménagement du territoire, les plans y ont été approuvés à l’unanimité. Le coût de construction est estimé à 3,14 millions d’euros.

Quant à la troisième et dernière phase, elle doit améliorer les liaisons entre le quartier aujourd’hui relativement enclavé et le reste de la ville. L’idée est de favoriser les mode doux de déplacement vers le centre et vers le Shopping Center.