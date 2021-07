Cumuleo et Transparencia déplorent le choix de ne pas publier les projets de délibération du conseil

Pas toujours simple, pour un citoyen lambda, de suivre un conseil communal en direct. Et c’est encore parfois plus compliqué de comprendre les débats, tant tout est préparé en amont par les édiles. Alors, pour tenter d’apporter un peu de clarté à ces joutes verbales, Cumuleo et Transparencia ont émis le souhait que les autorités communales affichent, avant la tenue de la séance du conseil, un projet de délibération des différents points. Une proposition qui n’a pas été reçue avec l’enthousiasme attendu, comme à Perwez où le refus est catégorique., explique Christophe Van Gheluwe, fondateur de Cumuleo.(...)