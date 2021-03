Après quelques difficultés de recrutement, le centre de vaccination de La Sucrerie ouvrira bien ses portes ce lundi pour entamer la phase 1B. Cette journée sert de rodage pour le personnel médical et logistique qui sera vacciné dans la foulée. La vaccination du grand public, en priorité les 65 ans et plus, débutera mardi à 10 heures. Rappelons que seuls ceux qui ont été invités par courrier et qui se sont inscrits au préalable peuvent se présenter au centre.

La vaccination se déroule à l’étage du hall culturel polyvalent où deux lignes de vaccination, avec chacune quatre cabines, ont été aménagées dans la cafétéria. Une salle de repos, où il est obligatoire de rester quinze minutes, est prévue dans le local juste à côté. Un sens de circulation a été mis en place pour éviter que les personnes ne se croisent.

Le centre wavrien dispose à présent du personnel médical nécessaire. On sait que le recrutement ne fut pas sans peine. Face à la difficulté de trouver un médecin généraliste prêt à endosser seul le rôle de directeur médical du centre, il a été décidé de répartir ce rôle entre trois personnes : les docteurs Béatrice Naveau, Claire Gheur et Nicolas De Smet.

Les centres de proximité tournent avec une petite vingtaine de personnes par jour, soit six membres du personnel médical et quinze personnes de la logistique et de l’administratif. Le centre de La Sucrerie ouvrira douze heures par jour, de 8 à 20 heures, six jours sur sept, dès la semaine du 22 mars. Cette semaine-ci, l’horaire sera variable.

Notons que le parking à l’arrière de La Sucrerie est mis gratuitement à disposition du public. Il suffit de longer le bâtiment pour entrer par la porte principale, côté rue de l’Ermitage.