Les deux suspects, de 18 et 20 ans, ont été interceptés et privés de liberté.

Une tentative de vol avec violence s’est déroulée dans une habitation située le long de l’avenue Philibert Marschouw à Wavre, peu avant minuit dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon. Le propriétaire qui vendait un smartphone sur un site de seconde main a reçu la visite d’un "acheteur" potentiel. Accompagné d’un complice, ils ont agressé le propriétaire et lui ont asséné plusieurs coups de couteau.

La victime, âgée de 25 ans, présente plusieurs blessures diverses et a été emmenée à l’hôpital. Le parquet du Brabant wallon ignore si ses jours sont en danger. Les auteurs ont réussi à prendre la fuite, sans butin, mais ont été interpellés par les forces de l’ordre. Il s’agit de suspects âgés de 18 et 20 ans et originaires de la région bruxelloise. Ils ont été privés de liberté et le parquet brabançon a requis un mandat d’arrêt à leur encontre. Le dossier a été mis à l’instruction.