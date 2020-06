Parmi les projets envisagés, une cartographie des services de réparation locaux.

Aujourd’hui, bien que 80% des appareils électroménagers soient réparables à un coût raisonnable, le Belge préfère racheter du neuf. Trop cher ? Pas le temps ? Ce serait plutôt la difficulté de trouver un spécialiste en réparation fiable et le manque de connaissance en auto-réparation qui représentent un frein.

Le projet européen Sharepair - financé par le programme Interreg NWEurope, la Wallonie et plusieurs villes pilotes dont Ottignies-Louvain-la-Neuve - est une coopération transnationale qui veut simplifier les démarches de réparations pour les citoyens. Les raisons sont multiples : limiter la production de déchets, une économie de matières premières et le maintien et développement d’emplois locaux. Ainsi, le projet a pour but de créer divers outils numériques pour aider le citoyen. Parmi eux, on peut déjà citer une cartographie des services de réparation locaux, mais également une application participative d’aide et de conseils à la réparation ou encore une base de données de pièces de rechanges imprimables en 3D. Le tout disponible sur la plateforme du projet.

Afin de rencontrer les attentes actuelles des citoyens avec les moyens développés, la Maison du Développement Durable propose aux habitants d’Ottignies-Louvain-la-Neuve de s’inscrire sur le site du projet. Grâce au panel constitué, les participants pourront tester les solutions développées par les initiateurs de Sharepair.