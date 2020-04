En attendant la livraison, les autorités communales collaborent avec des couturières pour fournir des masques aux personnes qui en ont le plus besoin.

Alors que les communes du Brabant wallon annoncent tour à tour depuis plusieurs jours qu'elles distribueront des masques à leur population, certains s'impatientaient de savoir si la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve allait emboîter le pas.

La Ville a brisé le suspense ce mercredi : elle a annoncé qu'elle allait passer une commande de masques en tissu réutilisables, pour les distribuer à ses habitants de plus de 65 ans. La distribution sera effectuée au domicile des intéressés, par les services communaux.

Elle précise qu'il est actuellement impossible de préciser un délai de livraison, vu la grande demande actuelle. "Dans ces conditions, les autorités et services communaux parent au plus pressé, avec l’aide de couturières bénévoles, en essayant de fournir un masque aux personnes qui en ont absolument besoin, indique la Ville dans un communiqué. Tout habitant concerné peut s’adresser au 010 / 43 61 61 pour connaître les filières d’urgence. Il est fait appel au bon sens et à la citoyenneté de chacun : ces filières sont à solliciter uniquement en cas d’urgence."

D’autre part, la Ville mettra bientôt à disposition des kits de masques à coudre soi-même, comprenant tout le matériel nécessaire et les explications.

"La Ville regrette que l’annonce par le niveau fédéral d’une distribution de masques à l’ensemble de la population n’ait pas été suivie d’effet, et d’après les renseignements dont elle dispose, ne le sera sans doute pas. Cela a fait perdre du temps aux villes et communes, qui s’organisent dès lors comme elles peuvent, dans une matière dont elles n’ont pas la responsabilité en temps normal."