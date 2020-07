Chaque année, la Ville de Genappe fait appel à Aer Aqua Terra et aux bénévoles qui ont envie de se rendre utiles en nettoyant certains tronçons de la Dyle. C’est encore le cas durant toute cette semaine du côté de Bousval et lundi, des membres de la maison de jeunes Le Bug-1 étaient en waders dans le cours d’eau, outils à la main, pour dégager le lit de la Dyle des (trop) nombreux déchets qui l’encombrent et la polluent.