Tout le monde ne le sait pas mais Genappe dispose d’une piscine communale. En tout cas, durant l’été: il s’agit d’une piscine de plein air, qui est ouverte chaque année du 1er juillet au 31 août, en tout cas quand la météo le permet. Ces dernières années, la Ville a eu quelques soucis, notamment suite à des faits de vandalisme sur le site, qui jouxte la plaine communale.

Vu le faible nombre de jours par an durant lesquels cette piscine peut accueillir le public, les coûts de mise en conformité et d’exploitation sont assez importants. Et comme le Programme stratégique transversal de la majorité MR-CDH prévoit de développer les infrastructures existantes, l’idée de céder cette piscine à une société qui pourra l’améliorer a été plusieurs fois évoquée au conseil communal.

En juin dernier, les conseillers ont d’ailleurs marqué leur accord sur une cession par bail emphytéotique, afin de trouver un opérateur qui pourrait rénover, couvrir le bassin pour disposer d’une piscine toute l’année à destination des écoles de la localité ainsi que du public, et assurer l’exploitation.

Les étapes administratives sont franchies: le collège a lancé lundi un appel public pour trouver cet opérateur. La société devra fournir une série de documents attestant de ses capacités financières, un avant-projet et d’autres pièces dont une note d’intention pour détailler comme elle compte mener à bien le dossier. Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 28 février inclus.