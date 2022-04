La descente de la Dyle en kayak est l’occasion de sensibiliser la population au respect des rivières. Or, il ne se passe pas une semaine sans pollution par hydrocarbure dans le bassin Dyle-Gette en Brabant wallon. Pour traiter ces pollutions, des barrages sont installés. Si la pollution n’est pas détectée avant son entrée dans la station d’épuration, le by-pass n’est pas activé et l’épuration n’est plus assurée.