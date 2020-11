Le budget 2021 présenté lundi soir par la ville de Nivelles prévoit un montant de 20.000 euros pour acheter du matériel informatique et lutter contre la fracture numérique. Un crédit de 25.000 euros est également réservé pour un partenariat avec Infor Jeunes, dans le cadre d’un projet destiné à trouver à Nivelles des locaux adaptés pour que les élèves du secondaire puissent suivre les cours à distance. L’idée est aussi d’équiper les lieux avec des ordinateurs, un réseau wifi solide, quelques imprimantes, des scanners…

Avant même que la crise sanitaire se déclare, la Ville était à la recherche de locaux pour permettre aux jeunes d’étudier dans une ambiance propice au travail pendant le blocus. Le confinement du printemps et les cours en distanciel sans que les étudiants y soient réellement préparés ont montré que la fracture numérique était un autre problème à régler.

Le projet pour 2021 consiste dès lors à trouver des solutions pour les deux problématiques: fournir du matériel informatique et/ou un réseau wifi stable aux étudiants qui n’en disposent pas à domicile pour diverses raisons, et également leur proposer un lieu où ils peuvent travailler ensemble.

"Nous faisons déjà des recherches pour trouver de tels lieux, a confirmé l’échevine de l’enseignement, Isabelle Bourlez. A court terme, on envisage différentes solutions, même des salles de l’horeca puisqu’elles sont inutilisées, peut-être aussi des salles de sport. Et ensuite, à plus long terme, des locaux plus spécifiques. Nous allons également faire un appel pour le matériel mais on réfléchit d’abord, pour ne pas être débordé par des ordinateurs qu’on ne pourrait pas reconditionner, par exemple. Il faut mettre les choses en place progressivement."