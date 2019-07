Après d’innombrables prix dans divers concours floraux, la Ville de Nivelles poursuit sur sa lancée. Elle a décidé de participer cette fois à une compétition… au niveau mondial. C’est dans la catégorie des villes de taille moyenne du concours "Collectivités en fleurs" qu’elle participe, aux côtés de Leighton-Linslade (près de Londres), Malahide (dans la banlieue de Dublin), Mosonmagyaróvár (ville en Hongrie, près de la frontière autrichienne) et Stratford (ville d’Ontario, au Canada).

La Ville peut se targuer d’avoir déjà un beau palmarès à son actif : elle a obtenu depuis 2016 le haut niveau au concours "Villes et villages fleuris" et en 2018, elle s’est illustrée dans le concours européen "Entente florale" en remportant la médaille d’or. Elle a par ailleurs déjà remporté le concours Wallonie en fleurs et trois de ses cimetières ont obtenu le plus haut niveau du label "Cimetière nature". "Cette fois, on a décidé de jouer la Coupe du monde", sourit Pascal Rigot, l’échevin du Développement durable.

Vendredi, deux jurés du défi international "Collectivités en fleurs" ont réalisé une visite de terrain en cité aclote pour évaluer le fleurissement de la ville, les initiatives de la collectivité et le patrimoine culturel. Les agents et représentants communaux et provinciaux leur ont ainsi fait découvrir le centre-ville, son piétonnier et ses aménagements floraux, la collégiale Sainte-Gertrude et le cloître, le quartier Saint-Jacques avec ses plantations et ses incroyables comestibles, le parc fleuri de la Dodaine et sa gestion différenciée des espaces verts. Mais aussi la réserve didactique, les serres communales, le cimetière nature et le village de Bornival et le quartier du Petit Baulers.

Une journée marathon qui s’est soldée par l’inévitable dégustation de tartes al’djote, de canestia et de Djan d’Nivèle. "J’ai beaucoup aimé ce qu’on a vu, il y a des choses magnifiques sur le plan environnemental, a commenté Richard Daigneault, juré originaire d’Ottawa. Les gens sont très fiers. On a vu des choses qui sont dignes des grandes villes, Nivelles fait beaucoup plus que ce à quoi on s’attendait."

Il faudra attendre fin septembre pour l’annonce des résultats, en Nouvelle-Écosse au Canada, où s’envoleront Olivier Camberlin, responsable des espaces verts, et une représentante de la Province.