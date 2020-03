Des procédures seront mises en place pour coordonner les dons et l’action des volontaires.

A l’initiative du Dr Véronique Baudoux, réagissant à l’appel du personnel soignant et des professionnels de première ligne en contact avec la population, la ville et le CPAS de Nivelles lancent ce mercredi un appel pour la confection de masques en tissus. En rappelant au passage que ces masques ne protègent pas ceux qui les portent, mais limitent les projections pour ceux qui sont à proximité.

Plusieurs appels sont en réalité lancés par le Guichet social (guichet.social@nivelles.be ou 067/88 21 13): un premier pour trouver des fournitures (tissus, élastiques, fil à coudre et autre matériel utile à la confection de masques), et un second pour mobiliser des volontaires bénévoles prêts à donner du temps pour coudre des masques. Ces derniers devront s’engager à respecter les procédures du SPF Santé publique.

La Ville organisera la collecte de ces masques au domicile des volontaires, puis ils seront nettoyés dans la laverie du CPAS. Ils seront ensuite conditionnés par cinq, et placés dans des sacs en plastique avec également une notice d’utilisation.

Ces masques seront distribués au CPAS, prioritairement pour le personnel de soins et d’aides à domicile ainsi que pour le personnel de première ligne qui est au contact de la population, par exemple pour distribuer les repas. D’autres personnes qui, dans le cadre de leur travail, sont obligés de côtoyer le public, peuvent également contacter le guichet social pour obtenir ces masques.