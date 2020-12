Lors du vote du budget communal 2021, l’échevine de l’enseignement et de la jeunesse, Isabelle Bourlez, avait détaillé un projet qui sera mené l’année prochaine en partenariat avec Infor-Jeunes, et destiné à réduire la fracture numérique chez les jeunes. En effet, à l’heure de l’hybridation, des cours en distanciel et même des examens à domicile, certains étudiants du secondaire et du supérieur ne sont pas correctement équipés et cela pose des soucis en termes d’égalité et d’équité.

Sans attendre 2021, un appel avait d’ailleurs été lancé pour trouver des locaux qui permettront de travailler en dehors du domicile, où l’ambiance n’est pas toujours des plus studieuses, et pour obtenir des ordinateurs, si possible pour ce mois de décembre puisque le blocus va débuter dans quelques jours.

En ce qui concerne les locaux, une salle permettant d’accueillir une quinzaine d’étudiants a été trouvée mais le collège de lundi doit encore donner son accord. C’est en tout cas en bonne voie et cet endroit de coworking devrait être accessible de 10 h à 16 h pour les étudiants de secondaire, et jusqu’à 20 h pour ceux du supérieur. Il y aura un réseau wifi et un encadrement pour s’assurer que tout se passe au mieux.

Infor-Jeunes a par ailleurs déjà reçu 11 ordinateurs et deux tablettes qui peuvent être mis en service rapidement. Le but est que le projet dure bien au-delà du blocus, avec davantage de locaux, encore plus de matériel – l’appel aux particuliers et aux entreprises qui disposaient d’ordinateurs portables est toujours valable – et des permanences voire de petites formations pour les quelque 10.000 étudiants de Nivelles.