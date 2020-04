La Ville a lancé un marché pour obtenir des masques réutilisables mais pas pour tous.

Plusieurs communes ont annoncé ces derniers jours qu’elles allaient commander des masques réutilisables pour leurs habitants. C’est également le cas à Nivelles, où un appel d’offres pour obtenir ce type de masque en tissu a été lancé mardi, auprès d’une série d’entreprises basées en Belgique. Dont une société nivelloise qui avait annoncé avoir la capacité de produire 60 000 masques dans des délais relativement rapides.

Mais alors que d’autres entités ont choisi d’en offrir gratuitement (sachant que de l’argent public est utilisé pour l’achat, donc l’argent vient tout de même des citoyens) à l’ensemble des habitants, Nivelles a choisi de davantage cibler son offre.

L’appel d’offres contient plusieurs variantes, et on ne peut donc pas dire à ce stade combien de masques seront proposés, mais l’idée du collège est de ne pas proposer un seul masque à tout le monde, mais plusieurs masques (vraisemblablement deux, voire trois) aux personnes qui sont les plus exposées du fait de leurs activités ou qui sont les plus fragiles, notamment les aînés.

"Notre échevin de la Santé est médecin et il estime qu’offrir un seul masque par personne, sachant qu’il faut le nettoyer après usage, n’est pas une solution optimale, confirme le bourgmestre Pierre Huart. On opte donc pour une autre approche, en insistant aussi pour obtenir des masques de bonne qualité."

Il s’agira cependant de masques en tissu : les masques FFP2 restent à ce stade prioritairement réservés au personnel soignant.