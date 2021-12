C’est une décision douloureuse et longuement réfléchie qu'ont prise les autorités communales de Tubize ce mercredi. La Ville a décidé d’annuler pour la deuxième année consécutive le marché de Noël qui devait avoir lieu sur la place des Grées du Loû ces 10, 11 et 12 décembre.

"La situation dramatique dans nos hôpitaux, la croissance exponentielle du nombre d’infections mais surtout les mesures édictées dans l’arrêté royal de ce 27 novembre nous inquiétaient déjà beaucoup, explique le collège communal dans un communiqué. Le préavis de grève déposé par le front syndical commun des services de la police jusqu’au 31 janvier 2022 ajoute une incertitude supplémentaire qui ne nous permet pas d’assurer cette organisation de manière efficiente en matière de sécurité."

La Ville affirme avoir tout envisagé : mise en place du CST+, d’un système de gobelets réutilisables lavés par la Ville à 85°c, adaptation de la disposition des chalets, analyse précautionneuse de toutes les mesures sanitaires, présence de nombreux agents sur place... Mais sans pouvoir garantir la sécurité publique et assurer un contrôle vigilant du respect des mesures sanitaires, les autorités n'ont souhaité prendre aucun risque.

"Cette décision s’est imposée comme étant la solution la plus raisonnable. L’espoir y était jusqu’au bout, l’envie plus que jamais. Mais la santé publique doit être garantie et reste donc la première préoccupation", conclut la Ville dans son communiqué.